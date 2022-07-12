Когда восстановится российский авторынок?

Продажи новых легковых автомобилей в России в нынешнем году могут упасть на 60% по отношению к 2021 году. Такой прогноз представили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Эксперты отмечают, что указанное падение российского авторынка может случиться при реализации базового сценария, согласно которому объем продаж новых легковых автомобилей в 2022 году составит 600 тысяч единиц.

Впрочем, если развитие рынка пойдет по оптимистичному сценарию, то его объем может составить 690 тысяч штук, что будет соответствовать падению на 54%. Если же будет реализован пессимистичный сценарий, то объем рынка будет равен 505 тысячам машин – на 67% меньше, чем в 2021 году.

«В настоящее время уже совершенно очевидно, что быстро и без проблем решить все вопросы организации автомобильного производства в условиях международных санкций и ограничений с поставками автокомпонентов не удастся. Также очевидно, что вопрос возобновления деятельности зарубежных компаний однозначно связан с окончанием военной спецоперации, ее последствиями и сроками действия введенных санкций. С другой стороны, АВТОВАЗ и УАЗ постепенно перестраивают свои производственные и бизнес-процессы, начав выпуск упрощенных моделей; корейские компании Hyundai и Kia налаживают логистику и производство на заводе «АВТОТОР»; ведущие китайские автопроизводители выводят на рынок новые модели и применяют гибкую ценовую политику; дилеры марок, остановивших деятельность в России, продают остатки складов», - отмечают в агентстве «АВТОСТАТ».