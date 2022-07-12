Toyota, Volkswagen и Mercedes вошли в ТОП-10 глобальных компаний с самыми крупными долгами

Toyota Motor Corporation и концерн Volkswagen AG возглавили список компаний* с самыми солидными долгами в 2021 - 2022 гг. Об этом сообщает журнал Авто.ру, ссылаясь на результаты исследования международной группы Janus Henderson.

В перечне, куда вошли 900 глобальных компаний мира, перечислены только самые крупные, а под задолженностями подразумеваются только чистые долги. Иными словами, это те, которые останутся, если «сминусовать» имеющиеся денежные средства и ликвидные активы, которые можно быстро реализовать. При этом за японским автопроизводителем числится задолженность размером в 186 млрд долларов, за немецкой Volkswagen AG - 185 млрд. Порог в 100 млрд долга перешагнул и Mercedes-Benz, он в этом «антирейтинге» находится на шестом месте с суммой заемных средств в 109 млрд долларов.

При этом стоит отметить, что в январе 2022 года, когда Междунaродное рейтингoвое агентство Brand Finance составляло свой рейтинг «ТОП-500 самых дорогих компаний мира» - по крайней мере два из наших трех должников там тоже числились в лидерах среди автопроизводителей. Так, например, если бы ТОП самых дорогих компаний строился только на представителях автобизнеса, первое место в нем заняла бы Toyota (в общем рейтинге самых дорогих компаний она на 12-й позиции), второе - Mercedes-Benz (в общем зачете он на 15-й позиции), на третьем бы оказалась американская Tesla (на 28-й позиции), а на четвертом - Volkswagen (в общем рейтинге он на 33-м месте).

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* финансовые компании в рейтинге не учитывались