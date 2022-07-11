Доля китайских грузовиков на рынке РФ движется к 40%

В России продолжает расти рыночная доля грузовых автомобилей из Китая. Такой вывод делают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт» по продажам автомобильной техники за первую неделю июля.

Так, за период с 4 по 10 июля 2022 года в нашей стране было реализовано 582 новых грузовика китайских марок, что составляет 37,6% от общего объема. Между тем, неделей ранее (с 27 июня по 3 июля) этот показатель находился на уровне 35,7%. В целом же за июнь доля «китайцев», напомним, практически достигла 31%.

В десятке самых популярных марок новых грузовых машин за первую неделю июля половина – китайские. Лидирует среди них Howo, объем продаж которой составил 190 единиц, что позволило ей занять 2-е место в общем зачете (выше только КАМАЗ). Далее следуют: Shacman/Shaanxi (188 шт., 3-е место), FAW (82 шт., 5-е место), JAC (71 шт., 8-е место) и Hongyan (27 шт., 9-е место).