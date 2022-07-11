В Китае стартовали продажи электрокара Hengchi 5 с бессрочной гарантией

Малоизвестный китайский производитель Hengchi начал продажи своей первой серийной модели. Это электрический среднеразмерный кроссовер под названием Hengchi 5.

Бренд Hengchi является стартапом, пишет журнал «Авто.ру», поэтому, чтобы привлечь покупателей, производители предлагают множество «фишек». При покупке электромобиля Hengchi 5, владелец получит пожизненную гарантию. Она распространяется на всю конструкцию, в том числе и на аккумулятор. Кроме того, ежегодно предусмотрено 2 плановых ТО.

Покупателю бесплатно предоставят домашнюю зарядную станцию вместе с установкой, бесплатную помощь на дорогах на весь срок службы электрокара и в течение 5 лет бесплатный выход в Интернет.

Привлекательна и цена электромобиля – 179 000 юаней. По нынешнему курсу – это 1,7 млн рублей. Такая щедрость объясняется тем, что материнская компания Evergrande, которая запустила бренд Hengchi, на данный момент в долгах, а ее репутация хромает.

Несмотря на это, в 2020 году, бренд Hengchi сделал громкое заявление о том, что хочет стать крупнейшим в мире производителем автомобилей на электрической тяге. В планах – выпуск 1 миллиона машин в год.