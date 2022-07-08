Сколько могут стоить новые «москвичи»?

В сегодняшних условиях пытаться предсказать цену автомобилей, которые будут выпускаться на столичном заводе «Москвич» – дело неблагодарное. Однако после того, как были представлены вероятные модели, которые могут встать на конвейер, журналисты и эксперты все же решили посчитать их возможную стоимость.
Так, партнер агентства «АВТОСТАТ» эксперт Игорь Моржаретто, в разговоре с «Известиями», предположил, что раз китайские компании предлагают свои кроссоверы за 2 млн рублей, а Hyundai Creta и Kia Seltos выставлены дороже, то «Москвич» в базовой комплектации может стоить от 1,5 до 2 млн рублей. Но это если речь идет о «сегодняшних ценах».
А вот независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев уверен, что диапазон цен может быть гораздо более широким. Он считает, что самая доступная модель «Москвича» должна стоить 1,4 млн рублей, а самая дорогая – может потянуть на все 4 млн рублей.
В свою очередь, руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов допускает, что новые «москвичи», которые, по всей видимости, окажутся моделями китайской марки JAC, но с иным шильдиком, могут стоить и чуть дешевле тех, что сегодня продаются в России. «Это очень условные предположения, поскольку сейчас минимальная цена моделей JAC стартует с 1,3 млн рублей. И если бы новые «москвичи» начали продаваться уже сегодня, то я не исключаю, что на первом этапе они могли быть стоить и чуть дешевле, возможно, от 1,1 – 1,2 млн рублей. Но поскольку их продажи, скорее всего, начнутся ближе к концу года, то очень сложно говорить о цене на тот момент. Не понятно, какие еще события произойдут за эти несколько месяцев, прежде всего, геополитические, от которых зависит, пожалуй, все… Что будет с рублем? Скорректируют ли к тому времени модельный ряд? Поэтому не стоит сейчас гадать», - объясняет он.
Напомним, 6 июля был сделан ряд ярких официальных заявлений, касающихся возобновления производства на бывшей площадке завода «Рено Россия» (ныне «Москвич») и подписан договор, которым закреплено, что уже в 2022 году на предприятии будет выпущено методом крупноузловой сборки около 600 автомобилей. Судя по показанному модельному ряду, это будут машины, собранные на основе линейки китайского бренда JAC. Основываясь на представленных фото, можно предположить, что в ближайшее время на конвейер «Москвича» встанут компактный кроссовер JAC JS4 с ДВС и его электрическая версия, кроссовер JAC S7, а также две модели суббренда Sehol – кроссовер X6 и компактный лифтбек A5 Plus.
Напомним, что в сегодняшней линейке JAC, которые привозятся в нашу страну, диапазон цен после последнего подорожания составляет от 1 млн 299 тыс. рублей (столько просят сегодня в дилерских центрах за самую недорогую модель этой линейки – кроссовер JAC S3).
В то же время продажи новых легковых автомобилей марки JAC в России находятся на не очень высоком уровне. Так, по данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт» за 6 месяцев 2022 года они составили всего 395 единиц. И это на 58% ниже результата за 1 полугодие прошлого года.
Какие еще автомобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».
Фото: АВТОСТАТ