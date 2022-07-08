Сколько могут стоить новые «москвичи»?

В сегодняшних условиях пытаться предсказать цену автомобилей, которые будут выпускаться на столичном заводе «Москвич» – дело неблагодарное. Однако после того, как были представлены вероятные модели, которые могут встать на конвейер, журналисты и эксперты все же решили посчитать их возможную стоимость.

Так, партнер агентства «АВТОСТАТ» эксперт Игорь Моржаретто, в разговоре с «Известиями», предположил, что раз китайские компании предлагают свои кроссоверы за 2 млн рублей, а Hyundai Creta и Kia Seltos выставлены дороже, то «Москвич» в базовой комплектации может стоить от 1,5 до 2 млн рублей. Но это если речь идет о «сегодняшних ценах».

А вот независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев уверен, что диапазон цен может быть гораздо более широким. Он считает, что самая доступная модель «Москвича» должна стоить 1,4 млн рублей, а самая дорогая – может потянуть на все 4 млн рублей.

В свою очередь, руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов допускает, что новые «москвичи», которые, по всей видимости, окажутся моделями китайской марки JAC, но с иным шильдиком, могут стоить и чуть дешевле тех, что сегодня продаются в России. «Это очень условные предположения, поскольку сейчас минимальная цена моделей JAC стартует с 1,3 млн рублей. И если бы новые «москвичи» начали продаваться уже сегодня, то я не исключаю, что на первом этапе они могли быть стоить и чуть дешевле, возможно, от 1,1 – 1,2 млн рублей. Но поскольку их продажи, скорее всего, начнутся ближе к концу года, то очень сложно говорить о цене на тот момент. Не понятно, какие еще события произойдут за эти несколько месяцев, прежде всего, геополитические, от которых зависит, пожалуй, все… Что будет с рублем? Скорректируют ли к тому времени модельный ряд? Поэтому не стоит сейчас гадать», - объясняет он.