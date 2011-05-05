Great Wall откроет четыре новых завода, в том числе в СНГ

Китайский автопроизводитель GreatWall намерен построить к 2015 году четыре завода по производству своих автомобилей за пределами Китая, доведя тем самым их общее количество до 17. Речь идет о сборочных производствах, хотя при необходимости они смогут быть преобразованы в предприятия полного цикла, пишет Авто.Вести.Ru.

На данный момент концерн GreatWallMotorCo. располагает двенадцатью заводами за пределами своей страны. Кроме того, еще одно предприятие в Болгарии находится в стадии создания. Где именно будут размещены те четыре завода, о которых сообщает производитель, пока точно неизвестно, но по словам главы концерна Ван Фэнина, в качестве приоритетных регионов рассматриваются Южная Африка, Северная Америка, Юго-Восточная Азия и территории стран СНГ.

Новые заводы получат, в зависимости от обстоятельств, статус либо совместных с местными структурами предприятий, либо независимых дочерних компаний. Отметим, что последнее такое совместное предприятие, созданное в Болгарии, должно начать работу в 2011 году с проектной мощностью 50 тысяч автомобилей в год. GreatWall планирует увеличить свои зарубежные продажи до 150 тысяч единиц, с учетом того, что в 2010 году китайцам удалось реализовать лишь 80 тысяч своих автомобилей за пределами Китая.

До недавнего времени производственная гамма GreatWall состояла из внедорожников и пикапов, однако три года назад концерн приступил к выпуску легковых моделей.