В России снижается средневзвешенная цена нового автомобиля

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» зафиксировали снижение средневзвешенной цены* нового легкового автомобиля. Такой вывод они делают по итогам анализа соответствующих показателей за период с марта по май 2022 года.

Так, в мае средневзвешенная цена нового автомобиля составила 2 млн 380 тыс. рублей, что на 7% меньше, чем в апреле. При этом апрельский результат оказывается на 9% ниже мартовского. Тогда средневзвешенная цена достигла своего пика в нынешнем году – 2 млн 807 тыс. рублей. Причем в марте она выросла сразу на 30% по отношению к февралю.

Напомним, что в марте многие производители начали хаотично переписывать ценники на свои автомобили. Тогда это было вызвано резким падением курса российского рубля вследствие начала военной спецоперации на Украине. Но потом, по мере стабилизации курса этот процесс пошел на убыль. В то же время в структуре продаж новых машин стала падать доля дорогих моделей.