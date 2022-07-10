Рынок новых автобусов в июне: самые популярные марки и модели

За весь июнь в России было куплено 911 новых автобусов, что на 33% меньше, чем за тот же месяц 2021 года. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт». В то же время по сравнению с маем июньский объем этого рынка вырос на 12%.
Эксперты также отмечают, что 65% купленных в июне новых автобусов были отечественного происхождения, а чуть более 21% рынка пришлось на продукцию белорусского автопрома. Марочный рейтинг возглавляет российский бренд PAZ, объем продаж которого составил 343 экземпляра – на 42% меньше, чем в июне 2021-го. На второе место вышел белорусский MAZ с результатом 188 единиц (рост в 4,5 раза). Далее следует российская марка LIAZ (86 шт.; -66%). В ТОП-5 вошли еще отечественный Volgabus (77 шт.; +93%) и китайский Yutong (68 шт.; рост в 2,6 раза). Остальные не сумели преодолеть рубеж в 50 реализованных экземпляров.
В модельном рейтинге произошли небольшие изменения. Прежнего лидера – PAZ 3205 – сместил его «товарищ» по конвейеру – PAZ 3204, который в июне разошелся тиражом в 139 единиц. Результат PAZ 3205 составил 130 штук. Белорусский MAZ 206 занял третье место с результатом 113 купленных автобусов. Показатели других моделей находятся ниже отметки в 100 единиц, а в ТОП-10 из них также попали: LIAZ 5292 (86 шт.), MAZ 203 (71 шт.), PAZ 4234 (62 шт.), Volgabus 5270G (57 шт.), Yutong ZK6122H9 (40 шт.), KAVZ 4238 (24 шт.) и NEFAZ 5299 (24 шт.).
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Фото: Группа ГАЗ