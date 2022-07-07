«Открытие Авто»: в мае на покупку новых автомобилей россияне потратили на треть меньше, чем в апреле – 51,5 млрд рублей

«Открытие Авто» (блок автобизнеса в группе банка «Открытие»)* и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость** по итогам мая 2022 года. Согласно результатам исследования, в последний весенний месяц россияне потратили на покупку машин 51,5 млрд рублей. Это на 32% меньше, чем месяцем ранее (в апреле – 75,9 млрд рублей), и на 81% меньше, чем в мае 2021 года (269 млрд рублей). При этом в мае нынешнего года было продано 21,6 тыс. новых легковых автомобилей – на 27% меньше результата апреля (29,6 тыс.). Расходы россиян на приобретение машин с начала года постоянно уменьшаются. Больше всего денег жители нашей страны традиционно тратят на покупку кроссоверов и внедорожников, доля которых в финансовой емкости рынка по итогам мая увеличилась до 64% (в апреле – 62%). По странам происхождения марок на этот раз лидируют «корейцы», которым удалось опередить «европейцев». На китайские бренды россияне в мае потратили больше средств, чем на отечественные. Также стоит отметить продолжающееся снижение в структуре затрат доли премиальных автомобилей, которая в мае составила 17% (по сравнению с 26% в апреле). Доля сегмента SUV увеличилась Кроссоверы и внедорожники сохраняют лидерство на рынке и наращивают долю. В мае россияне стали обладателями 11,1 тыс. новых автомобилей сегмента SUV, потратив на это 32,9 млрд рублей. Таким образом, на долю кроссоверов и внедорожников пришлось 51% всех продаж и 64% потраченных денег. Если сравнивать данные показатели с апрельскими, оба выросли на 2 процентных пункта (прежде было 49% и 62% соответственно). Второе место на авторынке РФ по-прежнему занимают автомобили В-класса. Всего за май было продано 7,6 тыс. новых таких машин на сумму 9,8 млрд рублей. Доля этого сегмента составила 35% по объему реализации и 19% – по деньгам. Месяцем ранее эти показатели составляли 37% и 19% соответственно. В мае во всех сегментах рынка зафиксировано падение продаж и финансовой емкости по отношению к апрелю. При этом сильнее всего оно оказалось среди дорогих машин (купе/кабриолеты и F-класс), которые «просели» не менее, чем наполовину.

Как отметили в пресс-службе «Открытие Авто», практически все дорогие автомобили представлены брендами, которые из-за санкций приостановили поставки на российский рынок: «После того, как поставки прекратились, россияне начали активно скупать дорогие автомобили. Во-первых, пока они еще были у дилеров. Во-вторых, из-за резкого роста цен покупатели опасались, что потом премиальные авто будут стоить еще дороже. Это было отчетливо видно в марте, когда затраты россиян на покупку дорогих машин достигли своего пика. Но затем, по мере исчерпания складских запасов, продажи таких автомобилей с каждым месяцем падали. Как следствие, снижалась и сумма потраченных на них денег». Доля премиум-сегмента продолжает падать Подтверждением описанной выше тенденции стало и падение доли машин премиального сегмента в финансовой емкости рынка. В мае она сократилась до 17% против 26% в апреле. В последний месяц весны жители России купили 1,3 тыс. новых премиальных автомобилей, что на 47% меньше, чем в апреле. В общей сложности на них было потрачено 8,7 млрд рублей – на 56% меньше, чем месяцем ранее. Соответственно, продолжает расти доля машин массового сегмента в финансовой емкости рынка: в мае она достигла 83% против 74% в апреле. Объем реализации таких автомобилей составил 20,3 тыс. единиц (-25% по сравнению с апрелем), а потрачено на них было 42,8 млрд рублей (-24%). По мнению руководителя пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азата Тимерханова, более глубокое падение продаж премиальных автомобилей способствует и резкому снижению их финансовой емкости. «Складские запасы машин премиум-марок заканчиваются, поставок нет. И этот процесс по всей видимости продолжится, потому что почти все производители премиальных автомобилей придерживаются антироссийских санкций. С другой стороны, на этом фоне растет доля массового сегмента – как в продажах, так и в финансовой емкости. И происходит это за счет корейских, китайских и отечественных брендов», - считает эксперт.

«Корейцы» скинули «европейцев» с трона По объему затраченных покупателями денег корейские марки впервые стали лидерами, опередив европейские. В мае новые легковые автомобили корейских производителей разошлись тиражом в 6,5 тыс. штук, а потрачено на них было 16,6 млрд рублей. Таким образом, «корейцы» стали лидерами не только в реализации, но и в финансовой емкости. В свою очередь, европейские бренды, которые долгое время собирали больше всего денег, на этот раз довольствуются вторым местом с результатом 13,7 млрд рублей. Их общие продажи в мае составили 4,3 тыс. единиц. Также стоит отметить, что в деньгах упали продажи всех марок, но европейские – сильнее других: (в мае на 45% по отношению к апрелю). Поэтому доля «европейцев» в структуре затрат россиян на автомобили уменьшилась с 33% до 27%. Для сравнения, те же «корейцы» в финансовом выражении потеряли «только» 24% от апрельского уровня. Как следствие, их доля в структуре затрат выросла с 29% до 32%. У располагающихся на третьей строчке «японцев» объем потраченных средств упал на 38% (до 7,7 млрд рублей). Их доля в финансовой емкости рынка снизилась с 16% в апреле до 15% в мае. За месяц в общей сложности было реализовано 2 тыс. японских автомобилей – на 37% меньше, чем в апреле. «В отличие от многих европейских и японских компаний автопроизводители из Южной Кореи не присоединились к антироссийским санкциям. Поэтому даже в нынешних условиях, несмотря на проблемы с логистикой и нехватку комплектующих, они продолжают укреплять свои позиции на российском рынке. Во многом этому способствуют и запасы ранее произведенных автомобилей», - отмечают в пресс-службе «Открытие Авто».