Монголия выпустила первый электромобиль собственного производства

В начале 2022 года в Монголии компания Bars Motors запустила собственное производство автомобилей. И уже в июле с конвейера стали сходить первые электрокары под названием MOZO Hero. Как пишет портал Motor.ru, монгольский электрокар – это лицензионная копия китайского Hengrun HRS1, который в свою очередь напоминает Suzuki Jimny.
Под капотом новинки находится электродвигатель мощностью всего 44 л.с. Емкость аккумулятора – 28,2 кВтч. Это позволяет без подзарядки проехать «зеленому транспорту» 305 км. Максимальная скорость электромобиля достигает 102 км/ч.
Выпуск модели MOZO Hero – это имиджевый ход компании-производителя, не скрывают специалисты.
Стоимость автомобиля на электрической тяге составит от 79 млн тугриков. По текущему курсу – от 1,4 млн рублей.
Какие электромобили появятся в России в ближайшее время, можно посмотреть в «Календаре новинок».
Фото: Bars Motors
Коллеги, вы сослались не на первоисточник. Впервые новость опубликована на сайте Китайские-автомобили.рф. И если вы не заметили, Motor тоже ссылается на этот ресурс. Заранее спасибо
Андрей