Монголия выпустила первый электромобиль собственного производства

В начале 2022 года в Монголии компания Bars Motors запустила собственное производство автомобилей. И уже в июле с конвейера стали сходить первые электрокары под названием MOZO Hero. Как пишет портал Motor.ru, монгольский электрокар – это лицензионная копия китайского Hengrun HRS1, который в свою очередь напоминает Suzuki Jimny.

Под капотом новинки находится электродвигатель мощностью всего 44 л.с. Емкость аккумулятора – 28,2 кВтч. Это позволяет без подзарядки проехать «зеленому транспорту» 305 км. Максимальная скорость электромобиля достигает 102 км/ч.

Выпуск модели MOZO Hero – это имиджевый ход компании-производителя, не скрывают специалисты.

Стоимость автомобиля на электрической тяге составит от 79 млн тугриков. По текущему курсу – от 1,4 млн рублей.