Рынок новых грузовых автомобилей в июне: самые популярные марки и модели

В июне 2022 года в России было приобретено 5766 новых грузовых автомобилей. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» после обработки соответствующих данных АО «Электронный паспорт» подсчитали, что это на 39% меньше, чем в июне 2021 года. Но, если сравнивать результаты июня с маем, то июньские выглядят более оптимистично: они на 35% выше. При этом на отечественные бренды пришлось более половины (53%) от общего объема.
Безоговорочное лидерство на рынке традиционно сохраняет KAMAZ, доля которого составила 40%. В количественном отношении это 2314 машин (-30% по сравнению с июнем 2021 года). На втором месте (и первом среди иномарок) находится китайский Shacman (Shaanxi), доля которого составила 17% (973 шт.). Эксперты отмечают рост популярности на нашем рынке этого бренда (в 3,5 раза).
На третьем позиции находится отечественный Ural (382 шт.), объемы реализации которого в июне снизились на 3%. А замыкают ТОП-5 лидеров рынка грузовиков российский GAZ и китайский Howo с показателями 328 и 318 экземпляров. При этом первый демонстрирует падение (-63%), а второй - рост (+96%).
Лидером среди моделей в июне стал KAMAZ 65115, купленный в количестве 796 экземпляров. На второй позиции модельного рейтинга - KAMAZ 43118 с результатом 509 штук. Далее следуют два представителя китайского бренда Shacman - модели SX3318 и SX3258 (425 и 403 шт. соответственно). Пятую и шестую строчку июньского модельного рейтинга заняли KAMAZ 6520 (263 шт.) и KAMAZ 5490 (233 шт.). В десятку лидеров также вошли: GAZ Gazon Next (187 шт.), FAW CA3310 (151 шт.), JAC N120 (101 шт.) и Ural 4320 NEXT (93 шт.).
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Фото: КАМАЗ, Shacman (Shaanxi)