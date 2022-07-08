Рынок новых грузовых автомобилей в июне: самые популярные марки и модели

В июне 2022 года в России было приобретено 5766 новых грузовых автомобилей. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» после обработки соответствующих данных АО «Электронный паспорт» подсчитали, что это на 39% меньше, чем в июне 2021 года. Но, если сравнивать результаты июня с маем, то июньские выглядят более оптимистично: они на 35% выше. При этом на отечественные бренды пришлось более половины (53%) от общего объема.

Безоговорочное лидерство на рынке традиционно сохраняет KAMAZ, доля которого составила 40%. В количественном отношении это 2314 машин (-30% по сравнению с июнем 2021 года). На втором месте (и первом среди иномарок) находится китайский Shacman (Shaanxi), доля которого составила 17% (973 шт.). Эксперты отмечают рост популярности на нашем рынке этого бренда (в 3,5 раза).

На третьем позиции находится отечественный Ural (382 шт.), объемы реализации которого в июне снизились на 3%. А замыкают ТОП-5 лидеров рынка грузовиков российский GAZ и китайский Howo с показателями 328 и 318 экземпляров. При этом первый демонстрирует падение (-63%), а второй - рост (+96%).