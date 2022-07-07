ТОП-10 самых продаваемых моделей SUV в июне 2022 года

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке остался кроссовер Hyundai Creta. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в июне реализация этой модели составила 1012 автомобилей, что на 86% ниже показателя годичной давности.
На второе место в этом рейтинге поднялся Haval Jolion – дилеры китайского бренда в прошлом месяце продали 892 таких кроссовера. И это всего лишь на 2% меньше, чем в июне 2021-го. Реализация внедорожников семейства LADA Niva (суммарно Travel и Legend) составила 881 единицу (-84%).
Четвертую строчку занял Kia Sportage с показателем 611 реализованных машин (-69%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России еще один представитель Kia – кроссовер Seltos, чьи продажи снизились на 75% до 525 машин.
В ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников по итогам июня также вошли: Geely Coolray (521 шт., -51%), Renault Duster (517 шт., -89%), Hyundai Tucson (491 шт., -30%), Mazda CX-5 (334 шт., -73%) и УАЗ «Патриот» (307 шт., -68%).
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Фото: Hyundai, Geely