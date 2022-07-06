АЕБ: российский авторынок в июне 2022 года снизился на 82%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в июне сократились на 82% до 27261 машины. По итогам первого полугодия 2022 года российский авторынок составил 370228 автомобилей (-57%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Лидерство на рынке удерживает отечественная марка LADA, чьи продажи в первый месяц лета уменьшились на 81% и составили 7484 автомобиля. Второе место по объему продаж занимает Kia – реализация 3703 машин (-80%) позволило корейскому бренду сохранить первенство среди иномарок. На третью строчку поднялся российский производитель ГАЗ с показателем 2710 проданных легких коммерческих машин, что на 42% ниже показателя годичной давности.

Далее следует Hyundai, чьи дилеры реализовали 2685 автомобилей (-86%). Замыкает пятерку лидеров Renault – автомобили этой марки выбрали 1834 покупателя (-86%). В ТОП-10 самых популярных марок по итогам июня также попали: Haval (1637 шт., -53%), УАЗ (1583 шт., -44%), Geely (1027 шт., -50%), Volkswagen (671 шт., -93%) и Skoda (659 шт., -93%).

Полный список официальных автомобильных дилеров по городам России – смотрите здесь.

Фото: КЛЮЧАВТО