У россиян вырос интерес к покупкам автомобилей должников-банкротов

Дефицит автомобилей и рост цен подтолкнули россиян к активным поискам самых разнообразных источников для покупки машин. Кто-то рискнул привезти их из Казахстана и Грузии, кто-то - из Эмиратов и Ирана. Однако более активно стал проявляться интерес и к другим возможностям. Новые «точки» для такой покупки - электронные торговые площадки, на которых выставляются автомобили должников (при банкротствах). Об этом сообщает РБК, ссылаясь на «Портал DA» - маркетплейс Сбербанка для реализации активов.

Так, по оценкам маркетплейса, за январь - май 2022 года на электронных торговых площадках по всей стране было продано 4,2 тыс. машин граждан, проходящих процедуру банкротства. Это в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Представители крупных «банкротных» торговых площадок подобную тенденцию к увеличению интереса подтверждают.

Межрегиональная электронная торговая система по итогам пяти месяцев 2022 года зафиксировала рост в сегменте продаж легковых автомобилей физлиц на 117,8% в годовом выражении (1,2 тыс. сделок). Причем, замечено, что нынешней весной количество таких сделок увеличилось на 11,8% по сравнению с показателями начала года. В Центре дистанционных торгов рост продаж машин физлиц в процедуре банкротства оценили в 152% в годовом выражении. «Категория автомобилей стабильно занимает первое место по количеству лотов, начиная с весны этого года», - сообщил представитель Центра корреспондентам.

Эксперты объясняют такой рост сразу рядом причин. Одна из них - само число граждан-банкротов существенно выросло. Вторая - вырос собственно интерес к автомобилям: увеличилось число подаваемых заявок в расчете на один лот. По оценкам «Портала DA», в этом году на один «авто-лот» подавалось в среднем примерно пять заявок (год назад было три).

В качестве аргументов «за» подобную покупку здесь можно вспомнить, что на подобных площадках в силу разных причин цены более демократичны. Как правило, начальная цена на выставляемую машину определяется минимум за полтора месяца до старта торгов (при весеннем всплеске роста цен это было весьма существенное обстоятельство), а кроме того - большинство автомобилей, выставляемых на торги в 2022 году, приобретались более трех лет назад за совершенно другие деньги.

Еще один аргумент, о котором хочется вспомнить - при нынешнем дефиците некоторых иномарок на такой площадке можно обнаружить некоторое разнообразие. Логично предположить, что здесь можно найти автомобиль, который уже не поставляют в Россию и есть шанс встретить более богатую комплектацию, чем те, что представлены на свободном вторичном рынке.

Сравнить цену на такой площадке с рыночной стоимостью того же автомобиля с пробегом легко - достаточно воспользоваться нашим калькулятором «Оценить авто».

Фото: АВТОСТАТ