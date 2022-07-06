Hyundai Creta в июне сохранила лидерство на рынке SUV | АВТОСТАТ

Hyundai Creta в июне сохранила лидерство на рынке SUV

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Hyundai Creta в июне сохранила лидерство на рынке SUV

Калькулятор стоимости владения автомобилем (TCO)
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Второй месяц подряд Hyundai Creta является самой популярной моделью среди кроссоверов и внедорожников в России. Такой вывод делают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт» по рынку новых легковых автомобилей в июне 2022 года.

Так, в первый летний месяц корейский кроссовер был приобретен в количестве 1290 единиц. Второе место в сегменте SUV занял отечественный внедорожник LADA Niva, который разошелся тиражом в 1003 экземпляра. Замкнул тройку лидеров Chery Tiggo 7 PRO с показателем 913 купленных машин.

Далее в рейтинге располагаются еще три модели из КНР – Haval Jolion (836 шт.), Chery Tiggo 4 (825 шт.) и Geely Coolray (822 шт.). Седьмую и восьмую строчки поделили между собой Kia Seltos и Renault Duster, результаты которых оказались равны (по 724 шт.). Кроме них, в десятку самых популярных кроссоверов и внедорожников по итогам июня нынешнего года попали Nissan Qashqai (461 шт.) и Chery Tiggo 8 (454 шт., с учетом Tiggo 8 PRO).

Hyundai Creta в июне сохранила лидерство в сегменте SUV

Всего же в июне россияне стали обладателями 17140 новых автомобилей сегмента SUV. Это на 18% больше, чем мае, но в 4 раза меньше, чем год назад (в июне 2021-го).

Во сколько обходится содержание кроссовера или внедорожника, а также других моделей, можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Hyundai

Источник: АВТОСТАТ

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