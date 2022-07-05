Сколько новых автомобилей продал АВТОВАЗ в июне?

По итогам июня 2022 года АВТОВАЗ реализовал 7484 новых автомобиля LADA. Такие данные привел президент компании Максим Соколов в кулуарах международной промышленной выставки «ИННОПРОМ – 2022», сообщает агентство «ПРАЙМ».
По словам Соколова, июньские продажи АВТОВАЗа оказались на 24,5% больше, чем в мае. Впрочем, если сравнивать их с результатом годичной давности (в июне 2021-го), то они оказываются на 81,3% ниже.
Схожая картина наблюдается, если рассматривать итоги рынка, подготовленные агентством «АВТОСТАТ» на основе данных АО «Электронный паспорт». Так, в июне россияне купили 8349 новых автомобилей LADA (7848 – легковых и 501 – LCV), что на 19,7% больше, чем в мае. А по сравнению с показателем июня прошлого года, это на 78,1% меньше.
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» также составили рейтинг самых популярных новых легковых машин в России за июнь 2022-го, в который вошли сразу четыре модели LADA. Лидирует тут по-прежнему «Гранта», на втором месте – «Веста», а «Нива» и «Ларгус» заняли шестую и седьмую позиции соответственно. Более подробно об этом читайте здесь.
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Фото: АВТОСТАТ