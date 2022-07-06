Падение на авторынке Литвы длится уже ровно год

Ровно год (12 месяцев) в Литве продолжается падение продаж новых автомобилей. Последние четыре месяца оно ежемесячно превышает 20%: в марте рынок упал на 24,5%, апрель принес самое большое падение с начала года (-34,7%), в мае зафиксирован «минус» 29,2%. В июне в стране было зарегистрировано 2902 новых легковых и легких коммерческих автомобилей (снижение по сравнению с июнем 2021 года на 23,7%). Такие предварительные данные сообщил портал AutoTyrimai, со ссылкой на информацию, предоставленную госпредприятием «Регитра».

Основные причины падения остались прежними: нехватка микрочипов, жгутов и некоторых других автокомпонентов привела к значительному сокращению производства большинства моделей, а соответственно и к снижению поставок. При этом рынок легковых машин в июне снизился на 27,5% до 2 530 единиц, а легких коммерческих автомобилей - вырос на 20% до 372 экземпляров.

В марочном рейтинге на рынке новых легковых автомобилей лидер остался тот же, что и в мае - японская Toyota с результатом в 566 единиц. На второй строчке - тоже без изменений, на ней остался Volkswagen (415 шт.). А вот на третье место вышел Nissan (239 шт.), сместив с подиума BMW. Однако BMW сохраняет лидерство среди премиальных марок (141 шт.).

В модельном рейтинге на первом месте остался представитель сегмента SUV - Toyota RAV4, реализованный в количестве 245 штук. В тройку лидеров по итогам мая также вошли Nissan Qashqai (129 шт.) и Nissan Juke (103 шт.). В сегменте легких коммерческих автомобилей продолжает лидировать Peugeot Partner с результатом 109 экземпляров.

В июне на литовском рынке дебютировал электрический кроссовер Volkswagen ID.5.