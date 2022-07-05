LADA Granta в июне осталась лидером российского авторынка

Наибольшие предпочтения на рынке новых легковых автомобилей россияне по-прежнему отдают модели LADA Granta. Так, по информации агентства «АВТОСТАТ», основанной на результатах обработки данных АО «Электронный паспорт», в июне 2022 года жители РФ приобрели 3359 машин отечественного семейства.

Второе место в модельном рейтинге сохранила LADA Vesta – в начале лета автомобили этого семейства были куплены в количестве 2185 штук. Далее следуют сразу три «корейца» – Kia Rio (1568 шт., с учетом Rio X), Hyundai Solaris (1445 шт.) и Hyundai Creta (1290 шт.).

Шестое место по итогам июня досталось семейству внедорожников LADA Niva, которое разошлось тиражом в 1003 экземпляра. На седьмой строчке расположился отечественный универсал повышенной вместимости LADA Largus VP с результатом 927 купленных автомобилей.