LADA Granta в июне осталась лидером российского авторынка

Наибольшие предпочтения на рынке новых легковых автомобилей россияне по-прежнему отдают модели LADA Granta. Так, по информации агентства «АВТОСТАТ», основанной на результатах обработки данных АО «Электронный паспорт», в июне 2022 года жители РФ приобрели 3359 машин отечественного семейства.
Второе место в модельном рейтинге сохранила LADA Vesta – в начале лета автомобили этого семейства были куплены в количестве 2185 штук. Далее следуют сразу три «корейца» – Kia Rio (1568 шт., с учетом Rio X), Hyundai Solaris (1445 шт.) и Hyundai Creta (1290 шт.).
Шестое место по итогам июня досталось семейству внедорожников LADA Niva, которое разошлось тиражом в 1003 экземпляра. На седьмой строчке расположился отечественный универсал повышенной вместимости LADA Largus VP с результатом 927 купленных автомобилей.
В десятку самых покупаемых новых легковых машин в прошлом месяце также попали и три «китайца» – Chery Tiggo 7 PRO (913 шт.), Haval Jolion (836 шт.) и Chery Tiggo 4 (825 шт.).
Как уже ранее сообщало агентство «АВТОСТАТ», в июне нынешнего года жители РФ стали обладателями 32,7 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 19% больше, чем в мае, но на 77% меньше показателя июня 2021-го. Более подробную информацию о состоянии российского рынка вы найдете в нашем ежемесячном обзоре.
Фото: АВТОСТАТ, Chery