Электромобили BYD стали самыми популярными в мире, опередив по продажам Tesla

Электрокары американской марки Tesla перестали быть самыми популярными в мире – их опередил китайский производитель BYD. Такой вывод можно сделать по итогам общемировых продаж электромобилей в 1 полугодии 2022 года.

Как отмечает Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости, за первые 6 месяцев нынешнего года компания BYD реализовала более 641 тыс. автомобилей на электротяге. И этот результат оказался в 4,2 раза выше, чем в январе – июне 2021 года. В свою очередь, продажи Tesla во всем мире составили более 564 тыс. единиц. Таким образом, производитель из КНР стал мировым лидером по продажам «электричек», по итогам 1 полугодия почти на 80 тыс. экземпляров опередив прежнего гегемона – американскую марку Tesla.

Одним из залогов успеха BYD стали мартовские продажи, когда было реализовано порядка 105 тыс. электромобилей китайского бренда. Это является самым высоким результатом компании за всю историю.