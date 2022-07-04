Китайские марки чуть не стали лидерами российского авторынка за последнюю неделю

За период с 27 июня по 3 июля (26-я неделя) 2022 года россияне купили 2226 новых легковых автомобилей китайских брендов. Как выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по результатам обработки соответствующей информации АО «Электронный паспорт», по этому показателю они чуть не стали лидерами российского рынка.

Больше всего за отчетный период было реализовано легковых машин отечественных марок – 2244 единицы. Иными словами, «китайцам» не хватило всего лишь 19 автомобилей, чтобы опередить российских производителей.

По итогам 26-й недели отечественные и китайские бренды заняли почти половину нашего рынка – на их долю пришлось 24,9% и 24,7% соответственно. Еще 23% принадлежит «корейцам», порядка 15% – «европейцам», 12% – «японцам», 1% – «американцам».