Российский авторынок растет вторую неделю подряд

Рост продаж автомобильной техники в России фиксируется вторую неделю подряд. Такой вывод делают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по результатам обработки соответствующей информации АО «Электронный паспорт» (ЭПТС).

Так, за период с 27 июня по 3 июля (26-я неделя) 2022 года объем реализации новых автотранспортных средств составил 12194 единицы. Этот показатель на 20% больше, чем за 25-ю неделю (10179 шт.). В то же время и тогда произошел рост (+10%) по отношению к результату 24-й недели (9232 шт.).

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что достигнутые в последнюю неделю показатели являются наилучшими за последние три месяца. Ранее такие еженедельные объемы реализации новой автотехники (более 12 тыс. шт.) наблюдались в конце марта.