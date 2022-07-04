В РОАД пояснили, почему параллельный импорт пока носит штучный, а не массовый характер

Параллельный импорт, на который российский автобизнес возлагает большие надежды, все никак не может продемонстрировать свои привлекательные возможности. В РОАД полагают, что всему виной бюрократические процедуры. «Это и таможня, и сертификация, и вопросы гарантийного обслуживания. Все эти факторы позволяют говорить о небольшом объеме параллельного импорта, который не покроет существующий дефицит...», - сообщает ТАСС, ссылаясь на комментарии, полученные у дилеров.

Чтобы ввезти автомобиль в Россию, юрлица должны предъявить в таможне ОТТС, а использовать ОТТС можно только с согласия производителя. Как обходить такой замкнутый круг - видимо, еще не придумано. Что касается сертификации, здесь возникают проблемы иного порядка. Оформленные ранее в России ОТТС для ввезенных без официальных дистрибьюторов товаров применяться не могут, потому что модификации автомобилей, выпущенных для других рынков, часто отличаются и не могут просто так (без свидетельств о безопасности транспортного средства) быть допущены к эксплуатации на наших дорогах.

Не так давно СМИ сообщали, что у многих автомобилей, ввезенных в страну неофициальным путем, возникали вопросы, связанные с отсутствием кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС» - и это отдельная проблема, возникающая у покупателя при постановке автомобиля на учет в ГИБДД. Странно, правда, что этот вопрос вообще возник, когда в стране в принципе принято разрешение на отложенную установку «тревожной» кнопки.

Кроме всего прочего, у дилеров возникают свои вопросы - как оформлять и осуществлять гарантийные обязательства для таких автомобилей (как видно, не отрешен сам механизм). Еще одна проблема связана с перенастройкой электронных сервисов и некоторых агрегатов (в разных странах действуют разные нормативы, существуют разные требования, зафиксированные документально производителем).

Между тем, хочется напомнить, что Постановление Правительства РФ о ввозе в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства «без согласия правообладателей» было принято еще в конце марта. То есть, со времени провозглашения такого импорта прошло более 3 месяцев. К началу мая Минппромторг опубликовал список, в который вошли автомобили 50 автомобильных марок, разрешенных к такому ввозу - был опубликован список автомобильных брендов. В двадцатых числах июня Госдума РФ приняла закон, в котором прописала возможности для параллельного импорта таких товаров. Сейчас уже начало июля, прошло более 3 месяцев, но вопросы, как видим, все еще возникают.

Три месяца - много это или мало в наших современных реалиях? Однако, эксперты еще после подписания приказа предупреждали, что процесс налаживания импорта может занять и более полугода. Кстати, те же эксперты еще раньше предупреждали, что не стоит возлагать слишком уж большие надежды на параллельный импорт новых автомобилей. Поскольку все эти провозы через третьи страны влекут за собой увеличение первоначальной стоимости товара. И эта проблема - только часть айсберга. 16 июня, когда агентство «АВТОСТАТ» проводило форум «Used Cars Forum - 2022», некоторые из спикеров уже делились проблемой, что, выставив в качестве пилотного предложения в своем салоне новенький «Митсубиси» с табличкой «Из Ирана», не заметил, чтобы машиной даже в период острого дефицита активно интересовались покупатели.

О других вопросах и проблемах, связанных с параллельным импортом, а также с надеждами на него, обоснованными и нет, рассказывали недавно эксперты, отвечая на вопросы корреспондента «АВТОСТАТ». Об этом - здесь.