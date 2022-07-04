В Китае представлен электрический минивэн Maxus MIFA 9

Китайская компания Maxus, входящая в концерн SAIC, выпустила на домашний рынок новый минивэн под названием MIFA 9. Стоимость новинки составляет от 270 тысяч до 380 тыс. юаней (примерно от 2,2 до 3 млн рублей по текущему курсу), пишет портал Motor.ru.

Maxus MIFA 9 построен на одноименной модульной платформе Maxus Intelligent Flexible Architecture. Минивэн стал первой моделью компании, получившей данную архитектуру. Длина электрокара составила 5270 мм при 3200-миллиметровой колесной базе.

Модель получила двухцветный окрас кузова, узкую переднюю оптику, футуристичные задние фонари, а также пассажирские двери с электроприводом уже в базовой комплектации. В салоне минивэна установили цифровую приборную панель и два сенсорных экрана мультимедийной системы, один из которых предназначен для переднего пассажира. На втором и третьем рядах расположены раздельные кресла с электрическими регулировками, обогревом, вентиляцией и массажем.