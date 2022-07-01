Автовладельцев в июле ожидает как минимум шесть новостных сюрпризов

Традиционно с наступлением каждого нового месяца мы стараемся познакомить автовладельцев с изменениями, которые их ждут на дорогах, при оформлении транспортных средств и при внедрении новых правил, связанных с их эксплуатацией. Не стал исключением и июль 2022 года. Он принес нам как минимум шесть новостных поводов.

С 1 июля ГИБДД запустила цифровую базу данных злостных нарушителей Правил дорожного движения. Ее планировали запустить еще в 2021 году. Эта база, которую еще называют «Витрина данных ГИБДД», будет доступной страховым компаниям, работодателям, нанимающим водителей в такси или каршеринг, в пассажирские и грузовые перевозки, а также другим заинтересованным лицам. Такая онлайн-витрина позволит проверять водителей на предмет злостных и многократных нарушений.

И здесь уместно будет вспомнить также, что для нарушителей Правил дорожного движения ОСАГО станет дороже на 26%. «АВТОСТАТ» в конце июня как раз рассказывал, на чем будут строиться новые расчеты и в какие пределы подвинется базовый тариф. Согласно прогнозам страховщиков, такие изменения спровоцируют повышение цен на полисы в среднем на 10% для всех категорий автовладельцев, но для злостных нарушителей изменения будут особенно ощутимы.

Опять же, не стоит забывать, что камеры видеофиксации на дорогах становятся все умнее (они способны замечать все большее количество нарушений), да и самих камер становится все больше, соответственно, база будет все время пополняться новыми участниками.