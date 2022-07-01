Автовладельцев в июле ожидает как минимум шесть новостных сюрпризов

Традиционно с наступлением каждого нового месяца мы стараемся познакомить автовладельцев с изменениями, которые их ждут на дорогах, при оформлении транспортных средств и при внедрении новых правил, связанных с их эксплуатацией. Не стал исключением и июль 2022 года. Он принес нам как минимум шесть новостных поводов.
С 1 июля ГИБДД запустила цифровую базу данных злостных нарушителей Правил дорожного движения. Ее планировали запустить еще в 2021 году. Эта база, которую еще называют «Витрина данных ГИБДД», будет доступной страховым компаниям, работодателям, нанимающим водителей в такси или каршеринг, в пассажирские и грузовые перевозки, а также другим заинтересованным лицам. Такая онлайн-витрина позволит проверять водителей на предмет злостных и многократных нарушений.
И здесь уместно будет вспомнить также, что для нарушителей Правил дорожного движения ОСАГО станет дороже на 26%. «АВТОСТАТ» в конце июня как раз рассказывал, на чем будут строиться новые расчеты и в какие пределы подвинется базовый тариф. Согласно прогнозам страховщиков, такие изменения спровоцируют повышение цен на полисы в среднем на 10% для всех категорий автовладельцев, но для злостных нарушителей изменения будут особенно ощутимы.
Опять же, не стоит забывать, что камеры видеофиксации на дорогах становятся все умнее (они способны замечать все большее количество нарушений), да и самих камер становится все больше, соответственно, база будет все время пополняться новыми участниками.
Еще одно новшество, которое, может и не стоит привязывать именно к июлю - новая форма сотрудников ГИБДД. Дело в том, что часть северных регионов такую форму уже получили и появляются в ней на дорогах. Известно, что в новой экипировке инспекторов стало больше светоотражающих элементов и она изменилась по качеству: лучше держит тепло зимой, в ней не так жарко летом. В летнем варианте рубашка сшита в стиле «поло», а фуражку успешно заменяет кепка.
В июле будут серьезно увеличены штрафы для тех, кто выбрасывает из автомобилей мусор. Пока не известно, с какого числа новые штрафы уступят в силу. Но в третьем чтении Дума законопроект утвердила - это было 29 июня - и теперь все зависит от того, когда Президент РФ подпишет уже подготовленные документы. С момента их официальной публикации (вероятно, это произойдет уже в первой половине июля), размер штрафа за выброшенный из машины мусор составит: для обычных граждан - от 10 до 15 тысяч рублей, для предпринимателей - от 20 до 30 тысяч, для юрлиц - от 30 до 50 тысяч рублей. Если же в течение года нарушение повторится, здесь ответственность для владельца автомобиля вырастает в разы. Например, для физлиц - в 2 раза (штраф будет в диапазоне от 20 до 30 тысяч рублей), а для предпринимателей и юрлиц - все может закончиться даже конфискацией транспортного средства.
И последнее, шестое изменение (его, конечно, можно посчитать и июньским, так как в силу это изменение вступило 29 июня) - вместо СНИЛС, ИНН, полиса ОСАГО для дополнительной «идентификации личности» теперь при необходимости можно предъявлять водительские права.
Кстати, если вам интересно, во сколько обходится содержание личного автомобиля, это можно быстро подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».
Фото: cleanprice.ru