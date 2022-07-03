Японский авторынок в июне 2022 года сократился на 14%

Японский авторынок в июне сократился на 14,3% до 169680 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Японской ассоциации автодилеров (JADA), за шесть месяцев 2022 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 1 млн 110 тыс. 793 машины (-15,3%).

Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 28,8% до 72458 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 23497 машин (+15,1%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему Nissan, реализовавший 16635 автомобилей (+2,3%).

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