«Автотор» выпустит электромобиль намного дешевле Tesla

Электромобили калининградского производителя «Автотор», пилотную партию которых планируют выпустить в 2023 году, будут дешевле Tesla. Об этом в интервью агентству «ТАСС», сообщил председатель совета директоров «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов, отметив, что компания постарается сделать их доступными широкому кругу потребителей – как частных, так и корпоративных заказчиков для каршеринга или такси.

Точную стоимость российского электромобиля собеседник агентства не назвал. Электромобили Tesla не представлены официально на российском рынке, однако ввозятся в частном порядке из других стран. Минимальная цена Tesla в США составляет около 45 тыс. долларов.

«В первую очередь мы планируем реализовать кузов седана и кроссовера, но не исключаем в будущем и хетчбеки, и в перспективе минивэны. Целевые габариты – класса B и С по европейской классификации», – рассказал Валерий Горбунов пояснив, что выбор обусловлен текущей экономической ситуацией в стране и покупательской способностью.

Как сообщалось ранее, имеющиеся на «Автоторе» и уже созданные новые производственные мощности могут быть использованы в том числе для размещения производства электромобилей. В завершающей стадии строительство новых корпусов, в которых будет располагаться производство автокомпонентов. В следующем году в Калининградской области должны быть запущены 7 новых заводов по производству автокомпонентов, которые необходимы как для производства электромобилей, так и для классических автомобилей. В частности, планируется производить электродвигатели, аккумуляторные батареи.

Напомним, в декабре 2021 года «Автотор Холдинг» подписал дополнительное соглашение к действующему специнвестконтракту, которое предполагает расширение номенклатуры выпускаемой продукции электромобилями (с локализацией электродвигателя, тяговой батареи и инвертора) и автокомпонентами. Предполагается увеличение совокупного объема инвестиций с 12 млрд рублей до 32 млрд рублей.

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Фото: «Автотор»