Компания Kia показала обновленный кроссовер Seltos, официальная премьера которого состоится в июле на международном автосалоне в Пусане. В продажу новинка поступит до конца 2022 года, пишет газета «Коммерсант». Обновленный Kia Seltos получил новые по графике фары и фонари, увеличенную решетку радиатора, иные бампера. В салоне появилась новая панель, объединившая 10,25-дюймовую цифровую панель приборов и 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы. После рестайлинга переработан блок климат-контроля, а рычаг автоматической коробки передач заменен круглым селектором.

Напомним, продажи компактного кроссовера Kia Seltos стартовали на российском рынке в марте 2020 года. В настоящее время стоимость модели составляет от 1 млн 959 тыс. 900 рублей до 2 млн 924 тыс. 900 рублей. Переднеприводные версии с двигателем 1,6 MPI (с распределенным впрыском) 123 л.с. предлагаются в четырех комплектациях – Classic, Comfort, Luxe и Style. Комплектации Classic и Comfort доступны как с механической, так и с автоматической трансмиссией, Luxe и Style – только с автоматической. В полноприводном исполнении Seltos 1,6 MPI имеет мощность двигателя 121 л.с. и предлагается в четырех комплектациях: Comfort и Luxe (с механической или автоматической трансмиссией), а также Style и Prestige (только с автоматической трансмиссией). Автомобили с двигателем 2,0 MPI (149 л.с.) и новым клиноцепным вариатором Smartstream IVT в переднеприводном исполнении доступны в комплектациях Luxe, Style или Prestige, а в полноприводном – Style, Prestige и Premium. Наиболее мощный (177 л.с.) двигатель 1,6 T-GDI с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива – агрегатируется только с роботизированной трансмиссией 7DCT. Все Seltos 1,6 T-GDI оснащаются системой полного привода и доступны в комплектациях Prestige, Premium и Premium+.