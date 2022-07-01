Suzuki представила новый компактный кроссовер Brezza

Компания Suzuki представила в Индии новый компактный кроссовер Brezza, который пришел на смену модели Vitara Brezza. Напомним, Vitara Brezza появилась на индийском рынке в 2016 году и с тех пор сохраняет лидерство в сегменте компактных SUV с общим объемом продаж в стране около 750 тыс. единиц, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Габариты Suzuki Brezza составляют 3995 x 1790 x 1685 мм. Внешний вид новой модели отличается подчеркнутыми обтекаемыми линиями капота и кузова. Черно-коричневый двухцветный интерьер с серебряными акцентами на приборной панели получил более широкие задние сиденья, беспроводную зарядку, USB-порты для быстрой зарядки, а также задние вентиляционные отверстия. Автомобиль оснащен люком с электроприводом, проекционным дисплеем и камерой кругового обзора, а также предлагает встроенный функционал Suzuki Connect.

Под капотом нового Suzuki Brezza установлен 1,5-литровый двигатель с мягким гибридом, обеспечивающий еще большую топливную экономичность. В качестве трансмиссии для модели доступны 5-ступенчатая механическая коробка передач или 6-диапозонный «автомат» с подрулевыми лепестками.

Как отмечается, в последние годы в Индии сегмент SUV растет, и на него приходится примерно 40% легковых автомобилей, проданных в 2021 финансовом году. В среднесрочном плане развития компании Suzuki ставит перед собой задачу увеличить долю легковых автомобилей в Индии и превысить 50%. С помощью новой модели Brezza, которая с августа 2022 года будет производиться на заводе Toyota Kirloskar Motor, компания стремится расширить свою долю в сегменте SUV в стране.

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Фото: Suzuki