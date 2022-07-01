Hyundai показала новый минивэн Stargazer

Компания Hyundai показала первые изображения нового минивэна Stargazer. Модель разработана специально для Индонезии и будет выпускаться на местном заводе Hyundai Motor Manufacturing Indonesia в промышленном районе Чикаранг, где уже налажено производство кроссоверов Creta, Santa Fe и Palisade, а также электрокаров Ioniq 5.
Как пишет портал Motor.ru, облик разработанного специально для Индонезии минивэна Stargazer получил ряд характерных деталей. Так, светодиодная «лента» ходовых огней символизирует проходящий через территорию страны экватор – то же, что и «черный пояс» на ее государственном гербе. А фонари в форме буквы «Н» издалека дают понять, что это модель Hyundai, а также обозначают связь восточной и западной частей Индонезии. При этом дизайн-концепция Sleek One Box использует всего одну основную линию и зрительно увеличивает размеры машины.
Предположительно Stargazer построят на платформе кроссвэна Kia Carens. Длина Stargazer составит около 4,5 метра, тогда как Staria от кончика «носа» до кормы насчитывает 5,25 метра. Также Stargazer получит салон с тремя рядами сидений и обычные, а не сдвижные, двери.
В гамму двигателей войдут бензиновый «атмосферник» 1.5 (115 л.с., 144 Нм) и дизель такого же объема (115 л.с., 250 Нм), хотя для Carens также доступна «турбочетверка» 1.4, выдающая 140 л.с. и 242 Нм момента. В трансмиссии ожидаются 6-ступенчатая «механика», шестидиапазонный «автомат» или 7-ступенчатый «робот» DCT – но он сочетается только с турбомотором.
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Фото: Hyundai