Hyundai показала новый минивэн Stargazer

Компания Hyundai показала первые изображения нового минивэна Stargazer. Модель разработана специально для Индонезии и будет выпускаться на местном заводе Hyundai Motor Manufacturing Indonesia в промышленном районе Чикаранг, где уже налажено производство кроссоверов Creta, Santa Fe и Palisade, а также электрокаров Ioniq 5.

Как пишет портал Motor.ru, облик разработанного специально для Индонезии минивэна Stargazer получил ряд характерных деталей. Так, светодиодная «лента» ходовых огней символизирует проходящий через территорию страны экватор – то же, что и «черный пояс» на ее государственном гербе. А фонари в форме буквы «Н» издалека дают понять, что это модель Hyundai, а также обозначают связь восточной и западной частей Индонезии. При этом дизайн-концепция Sleek One Box использует всего одну основную линию и зрительно увеличивает размеры машины.