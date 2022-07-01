Hyundai показала новый минивэн Stargazer | АВТОСТАТ

Hyundai показала новый минивэн Stargazer

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Hyundai показала новый минивэн Stargazer

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Компания Hyundai показала первые изображения нового минивэна Stargazer. Модель разработана специально для Индонезии и будет выпускаться на местном заводе Hyundai Motor Manufacturing Indonesia в промышленном районе Чикаранг, где уже налажено производство кроссоверов Creta, Santa Fe и Palisade, а также электрокаров Ioniq 5.

Как пишет портал Motor.ru, облик разработанного специально для Индонезии минивэна Stargazer получил ряд характерных деталей. Так, светодиодная «лента» ходовых огней символизирует проходящий через территорию страны экватор – то же, что и «черный пояс» на ее государственном гербе. А фонари в форме буквы «Н» издалека дают понять, что это модель Hyundai, а также обозначают связь восточной и западной частей Индонезии. При этом дизайн-концепция Sleek One Box использует всего одну основную линию и зрительно увеличивает размеры машины.

 

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Предположительно Stargazer построят на платформе кроссвэна Kia Carens. Длина Stargazer составит около 4,5 метра, тогда как Staria от кончика «носа» до кормы насчитывает 5,25 метра. Также Stargazer получит салон с тремя рядами сидений и обычные, а не сдвижные, двери.

В гамму двигателей войдут бензиновый «атмосферник» 1.5 (115 л.с., 144 Нм) и дизель такого же объема (115 л.с., 250 Нм), хотя для Carens также доступна «турбочетверка» 1.4, выдающая 140 л.с. и 242 Нм момента. В трансмиссии ожидаются 6-ступенчатая «механика», шестидиапазонный «автомат» или 7-ступенчатый «робот» DCT – но он сочетается только с турбомотором.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Hyundai

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкиhyundai

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