КАМАЗ попал под санкции США

Минфин США ввел блокирующие санкции против КАМАЗа – 28 июня OFAC включил концерн, его главу Сергея Когогина, а также дочерние одноименную лизинговую компанию, НЕФАЗ (50,01%) и Тутаевский моторный завод (ТМЗ; 64,43%) в SDN-list. При этом Минфин США разрешил проведение сделок с НЕФАЗ и ТМЗ по сельскохозяйственному оборудованию до 22 декабря 2022 года, пишет газета «Коммерсант».

КАМАЗ является лидером по объему санкционных ограничений в российском автопроме – уже под санкциями Австралии, Канады, ЕС, Новой Зеландии, Швейцарии и Великобритании. В SDN-list из отрасли до этого была включена только «Группа ГАЗ» Олега Дерипаски. В отличие от санкций ЕС, ограничения США имеют экстерриториальное применение. Также в SDN-list 28 июня вошла госкорпорация «Ростех», у которой 47,1% в КАМАЗе (еще 23,54% у ООО «Автоинвест», 15% у немецкой Daimler AG).

Как следует из сообщения OFAC, КАМАЗ включен в SDN-list из-за того, что его техника была замечена при передвижении российских военных по территории Украины, а грузовики марки, предположительно, принадлежащие российским военным, были замечены в Белоруссии с ракетами комплексов «Искандер».

По мнению руководителя юридической практики Grace Consulting Ltd Екатерины Орловой, причины введения санкций, которые указал Минфин США, станут дополнительной трудностью для экспорта из-за репутационных издержек. В результате КАМАЗу, у которого около 10% выручки приходится на внешние рынки, вряд ли удастся сохранить экспорт в прежнем объеме и придется рассчитывать только в основном на внутренний рынок. Кроме того, китайские компании очень осторожны в том, что касается создания СП с санкционными лицами, поскольку в связи с активным давлением США китайские банки стараются не проводить платежи для структур, которые потенциально могут стать объектами вторичных санкций, чтобы самим не попасть под них. Таким образом, американские санкции могут затруднить КАМАЗу доступ к импортным компонентам даже от оставшихся китайских партнеров. Между тем, КАМАЗ в прошлом году вышел на рынок легких коммерческих автомобилей с моделью «Компас», созданной по лицензии китайской JAC. Этот китайский автоконцерн также назывался среди возможных «доноров» для «Москвича» (бывший завод Renault в Москве), производственным партнером проекта должен был стать КАМАЗ.

Фото: КАМАЗ