За 5 месяцев в России меньше всего упал рынок грузовых автомобилей

В январе-мае в нашей стране в основных сегментах рынка суммарно было реализовано 399,3 тыс. новых транспортных средств, это на 47% меньше, чем год назад. При этом за указанный промежуток времени один из сегментов - автобусы - продемонстрировал небольшой рост (+16%), оставшиеся четыре - ушли «в минус».

Меньше всего падение коснулось сегмента грузовых автомобилей. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», оценивая данные АО «Электронный паспорт». За пять месяцев с начала года объем рынка новых грузовиков снизился всего на 14% до 31,9 тыс. экземпляров. А самое большое падение отмечено на рынке новых легковых автомобилей (-51%), снижение до 319,4 тыс. шт. Что касается легких коммерческих автомобилей - здесь объемы реализации новых LCV упали примерно на треть (-33%), до 35,4 тыс. шт. Также в январе-мае жители России приобрели почти 7,2 тыс. новых мотоциклов, что на 22% ниже, чем год назад.

При этом, как отмечают эксперты, в объемах реализованных за пять месяцев мотоциклов доля отечественных марок составляла всего 1%, у легковых автомобилей на страну происхождения «Россия» пришлось 22%, в легких коммерческих и грузовых автомобилях доля отечественных марок была намного больше половины (70% и 58% соответственно), в автобусах она оказалась самой высокой и достигла 84%.

Быстро узнать стоимость нового легкового автомобиля на российском рынке можно на сайте «Цена авто».