В России снижается доля продаж дизельных легковых автомобилей

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают сокращение доли реализации автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Такой вывод они делают после обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС) по рынку новых легковых машин в РФ.

Если рассматривать результаты ежемесячных продаж, то в январе на долю дизельных легковых автомобилей приходилось 7,7% от общего объема. В феврале этот показатель вырос до 8,3%, а в марте он достиг уже 9,4%. Но в апреле пошел обратный процесс, когда доля реализации дизельных машин составила 9,1%. В мае она и вовсе упала до 6%.

Снижение доли «дизеля» эксперты агентства «АВТОСТАТ» связывают с приостановкой поставок практически всех премиальных автомобилей в нашу страну вследствие введенных антироссийских санкций. А они на 40% продаются как раз с дизельными моторами.