Ford будет производить электромобили нового поколения в Испании | АВТОСТАТ

Ford будет производить электромобили нового поколения в Испании

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Американский автопроизводитель Ford будет выпускать электромобили нового поколения на своем заводе в Испании. Об этом сообщил глава Ford в Европе Стюарт Роули, отметив, что перенос новой электромобильной архитектуры Ford в Испанию поможет компании выстроить прибыльный бизнес в Европе.

Как пишет агентство «Финмаркет», Ford выбрал Испанию в качестве главной базы для производства новейших машин на электродвигателях, предпочтя ее Германии, из-за более низких зарплат и цен на электроэнергию. При этом Ford намерен сохранить свою европейскую штаб-квартиру в Германии, подчеркнул Роули, а также продолжить выпуск электрокаров на других европейских заводах.

Переход к электрокарам приведет к существенному сокращению штата на испанском заводе в Валенсии и на германских предприятиях, добавил он. В настоящее время штат европейского подразделения Ford насчитывает около 41 тыс. человек, включая 6 тыс. работников в Валенсии и около 20 тыс. на трех заводах в Германии.

Европейский рынок электромобилей активно растет в последние годы. Рост поддерживают законодательные инициативы по повышению экологичности автомобилей, а в последнее время – также скачок цен на бензин.

Фото: Ford

Источник: АВТОСТАТ

Теги: испанияавторынок европыэлектромобилиинвестицииford

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