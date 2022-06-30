Эксперты рассказали, спасут ли льготные кредиты российский авторынок

Минпромторг анонсировал возобновление госпрограммы льготного автокредитования, на которую в 2022 году выделено 10,2 млрд рублей. В настоящее время в ведомстве прорабатываются параметры реализации программы, в том числе финансирование и ожидаемый объем продаж. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, насколько данная мера сможет поддержать российский авторынок в условиях отсутствия поставок и падения спроса на фоне высоких цен.

«Мы ожидаем, что программа государственной поддержки автокредитования будет востребована в полном объеме. При покупке нового автомобиля она позволит снизить финансовую нагрузку клиента и получить дополнительные скидки. По оценке ВТБ, льготное автокредитование станет доступно уже в начале третьего квартала», – говорит и.о. начальника управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

Как отмечает начальник управления автокредитования «Абсолют Банка» Кирилл Волков, основная проблема в сегменте автокредитования – это дефицит предложения новых автомобилей на рынке. В случае запуска госпрограммы в этом году спрос на данный продукт, скорее всего, будет достаточно высоким. С учетом повышения цен и дефицита популярных иностранных авто, отечественные марки пользуются большим спросом в первую очередь в регионах.

«Важно отметить, что госпрограмма исторически распространялась только на автомобили, произведенные на территории России. А с учетом закрытия/остановки сборки части западных марок на локализованных производствах она может оказать гораздо меньший эффект на рынок, чем требуется. В целом, с учетом текущих проблем с поставками и комплектующими удовлетворить возникший с возобновлением выдачи льготных автокредитов спрос будет проблематично и, скорее всего, это приведет к еще большему дефициту машин. Как следствие, цены на них пойдут вверх, что может стать реальной проблемой для успеха госпрограммы», – рассуждает заместитель лидера трайба Автофинанс «Открытие Авто» Александр Потапов.

Подробнее о том, как недавнее снижение ключевой ставки до 9,5% повлияло на доступность автокредитов, и как процентные ставки по ним будут меняться в дальнейшем, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».