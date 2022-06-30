Выпуск легковых автомобилей в мае 2022 года установил абсолютный антирекорд

По данным Росстата, за пять месяцев 2022 года с российских конвейеров сошло 268 тыс. легковых автомобилей, что на 56,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в мае было выпущено 4 тыс. машин – это на 96,7% меньше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что это абсолютный антирекорд в истории российского автопрома, обусловленный простоем подавляющего большинства российских автозаводов в связи с нехваткой комплектующих вследствие разрыва логистических цепочек из-за ситуации вокруг Украины. Кроме того, УАЗ и тульский завод Haval, которые продолжали работать, приостанавливали свои конвейеры на время майских государственных праздников и корпоративных отпусков.

Производство грузовых автомобилей в январе-мае составило 60,1 тыс. единиц, что на 12% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В мае с российских конвейеров сошло 7,6 тыс. грузовиков – это на 39,3% меньше, чем годом ранее. Стоит отметить, что КАМАЗ отменил сокращенную трехдневную рабочую неделю, которая была введена с 15 марта, и с 26 мая 2022 года вновь работает в обычном пятидневном режиме.