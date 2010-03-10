Сайт Минпромторга не выдержал натиска автохлама

Как стало известно «АВТОСТАТ», вчера утром многие дилеры не могли войти на сайт Минпромторга, чтобы распечатать форму сертификата. Позднее сайт министерства вообще «завис», видимо не выдержал потока обращений всех желающих получить информацию о программе или оформить заявку. Дозвониться из регионов по контактным телефонам министерства тоже было практически невозможно.

Вместе с тем, по информации, размещенной на сайте Минпромторга, к настоящему времени уже выдано 1214 сертификатов на утилизацию автомобиля в рамках госпрограммы.

Напомним, в программе утилизации принимают участие 1569 дилеров и 153 утилизатора. Некоторые производители для привлечения покупателей своих моделей объявили о дополнительных бонусах при покупке новых машин в рамках программы утилизации. Так, например, АВТОВАЗ объявил дополнительные скидки на модели LADA 2105 и LADA Kalina, выпущенные в прошлом и начале этого года. Их стоимость в рамках программы с учетом сертификата на утилизацию - 99 и 199 тысяч рублей соответственно.

По данным агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на начало 2010 года 56,5% парка LADA старше 10 лет, однако не все владельцы будут стремиться обменять автомобиль на новый в рамках госпрограммы утилизации. Многие автомобилисты утверждают, что могут продать свои десятилетние «ладушки» за большую цену, чем предлагается в рамках программы.