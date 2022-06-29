Hyundai рассекретила новый электрокар Ioniq 6

Компания Hyundai показала новый электрокар Ioniq 6, который позиционируется как стримлайнер с максимально обтекаемыми обводами кузова.
Как и предполагалось, за основу дизайна был взят концептуальный автомобиль Prophecy EV, показанный два года назад, пишет «Российская газета». В отличие от шоу-кара серийный Ioniq 6 имеет другую головную оптику, но при этом в компании не отказались от выдвижных ручек дверей и камер вместо зеркал заднего вида.
Также Ioniq 6 сохранил задний спойлер, а вот от большого экрана с «пиксельными» фонарями в угоду серийности пришлось отказаться. Однако для отсылки к концепту использованы вертикальные стоп-сигналы с фонарем заднего хода в бампере.
Кроме того, бамперы у серийного «Ионика» отличаются от Prophecy EV, которые, как и силуэт автомобиля, отсутствие зеркал и скрытые ручке дверей, работают на достижение лучших показателей аэродинамического сопротивления – коэффициент Cd у Ioniq 6 равен всего 0,21.
Что касается интерьера, то он далек от концепта – сохранена разве что идея цифрового кластера, объединяющего в себе 12-дюймовые экраны приборной панели и мультимедийной системы. По краям торпедо расположены дисплеи для вывода изображения с внешних камер, используемых вместо зеркал заднего вида.
Управление климатом может осуществляться через панель с аналоговыми клавишами, расположенную под дефлекторами на центральной консоли, а вот кнопок на дверях нет – они перенесены на тоннель пола. На нем, стоит отметить, отсутствует селектор трансмиссии – его перенесли на рулевую колонку. Руль получил сенсорные панельки управления и полупрозрачную центральную вставку с «пикселями», через которые происходит общение водителя и автомобиля. Двери также имеют полупрозрачное покрытие, которое позволило реализовать атмосферную подсветку. Материалы отделки салона по последней моде изготовлены из вторсырья.
Известно, что Ioniq 6 создан на платформе E-GMP, которая лежит в основе пятого «Ионика», Kia EV6, а также Genesis GV60. Это означает, что новинка будет выпущена как в моноприводном исполнении, так и в версии с электромоторами на каждой оси. Самая дальнобойная версия «электричек» Hyundai Motor Group оснащается аккумулятором емкостью 77,4 кВт∙ч, которой самой мощной версии Kia EV6 (585 л.с.) хватает примерно на 400 км, 228-сильный EV6 с задним приводом проезжает 510 км. Также для моделей предлагается и менее емкая батарея на 58 кВт∙ч, на которой можно протянуть минимум 380 км.
Фото: Hyundai