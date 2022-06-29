Hyundai рассекретила новый электрокар Ioniq 6

Компания Hyundai показала новый электрокар Ioniq 6, который позиционируется как стримлайнер с максимально обтекаемыми обводами кузова.

Как и предполагалось, за основу дизайна был взят концептуальный автомобиль Prophecy EV, показанный два года назад, пишет «Российская газета». В отличие от шоу-кара серийный Ioniq 6 имеет другую головную оптику, но при этом в компании не отказались от выдвижных ручек дверей и камер вместо зеркал заднего вида.

Также Ioniq 6 сохранил задний спойлер, а вот от большого экрана с «пиксельными» фонарями в угоду серийности пришлось отказаться. Однако для отсылки к концепту использованы вертикальные стоп-сигналы с фонарем заднего хода в бампере.

Кроме того, бамперы у серийного «Ионика» отличаются от Prophecy EV, которые, как и силуэт автомобиля, отсутствие зеркал и скрытые ручке дверей, работают на достижение лучших показателей аэродинамического сопротивления – коэффициент Cd у Ioniq 6 равен всего 0,21.