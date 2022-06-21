В Госдуме предложили упразднить уплату транспортного налога для некоторых категорий россиян

В Госдуме РФ за последние десять дней прозвучало сразу несколько инициатив, направленных на поддержку российского авторынка. Так, например, депутат Виталий Милонов предложил освободить на два или даже три года от уплаты транспортного налога тех россиян, которые будут покупать автомобили отечественного производства. Подсчитаем, о какой сумме идет речь? Если учесть, что транспортный налог на LADA Granta сегодня составляет около 2,5 тыс. рублей - за три года суммарная выгода выливается всего в 7,5 тысяч. Сомнительно, что эта "скидка" может сколько-нибудь серьезно повлиять на рыночный спрос. Однако, парламентарий считает, что этот шаг станет хорошей поддержкой автопрому. Как сообщает РТ, предложение направлено в адрес Минпромторга.

Напомним, что ранее депутатский корпус предлагал еще несколько вариантов государственной поддержки, направленной на стимулирование авторынка. Так, в двадцатых числах июня другой депутат, Василий Власов, предложил предоставлять субсидии на покупку автомобилей стоимостью до 3 млн рублей, а не 1,5 млн рублей, как сейчас. В настоящее время в рамках программ кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» жители России, имеющие как минимум одного несовершеннолетнего ребенка или впервые покупающие машину могут получить государственную субсидию, но при условии, что стоимость приобретаемого автомобиля будет не более 1,5 млн рублей. При этом для жителей Дальнего Востока выплата может составить 25% от стоимости нового автомобиля, для остальных регионов - 10%. Однако в условиях выросших цен, считает депутат, ценовую планку следует пересмотреть.

Еще одно июньское предложение Госдумы - отменить таможенные пошлины на ввоз авто или хотя бы их уменьшить. Его активно муссировали на прошлой неделе все ведущие автомобильные СМИ, и «АВТОСТАТ» об этом тоже писал ранее. В частности, предлагалось, чтобы один гражданин мог бы беспошлинно провозить за год максимум три автомобиля, причем возраст этих машин не должен превышать 10 лет, а общая стоимость должна быть ниже 10 млн рублей. Известно, что пока это предложение не получило одобрения Минпромторга. В Министерстве считают, что проблем с насыщением рынка РФ автомобилями сейчас нет, а есть лишь проблема высоких цен. Ее предпочитают решать, выделив в 2022 году 20,7 млрд рублей на поддержку спроса на автомобили, в том числе 10,2 млрд рублей – на госпрограмму льготного автокредитования.

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