Производитель шин Nokian Tyres уходит из России

Финский концерн Nokian Tyres принял решение свернуть бизнес в России из-за ситуации на Украине. В рамках этого процесса компания во втором квартале 2022 года спишет российские активы на сумму около 300 млн евро. С учетом обесценения стоимость чистых активов Nokian Tyres в России и Белоруссии на 31 мая 2022 года составила около 400 млн евро, пишет агентство «Интерфакс». Как отмечается, компания оценит различные варианты выхода из бизнеса. Уход будет осуществляться с учетом прав сотрудников и действующего законодательства. Кроме того, совет директоров Nokian Tyres отстранил от руководства российско-азиатского направления компании Андрея Пантюхова.

Напомним, в марте этого года Nokian Tyres заявил о прекращении инвестиций в производство автомобильных шин на территории России. При этом компания продолжила выпуск шин на своем заводе во Всеволожском районе Ленинградской области.

Между тем, компания решила нарастить мощности своих заводов в Финляндии и США. В перспективе Nokian Tyres рассчитывает производить все продаваемые в Северной Европе шины в финском городе Нокиа, а шины для Северной Америки – также в Нокиа и в США. На сегодняшний день тяжелые шины компания разрабатывает и производит в Финляндии. Грузовые и автобусные шины разрабатываются в Финляндии, а производятся в других странах.

Напомним, шинный завод Nokian Tyres во Всеволожске Ленинградской области был открыт в сентябре 2005 года. Производственная мощность предприятия, которое является самым крупным шинным производством в России, составляет 17 млн шин в год. В 2021 году российский завод Nokian Tyres работал на полную мощность, на него пришлось 82% от всей производимой концерном продукции, около 60% произведенных во Всеволожске шин экспортировалось. Шины Nokian Tyres, произведенные в России, поставлялись в более чем 40 стран мира.

Продукция компании Nokian Tyres представлена в сегментах А и В: это премиальные линейки Nokian Tyres Hakka и Nokian Tyres Hakkapeliitta и линейка Nokian Tyres Nordman в среднеценовом сегменте. По итогам 2021 года доля рынка Nokian Tyres в России по объему продаж шин дистрибьюторам в штуках достигла 32,6% (в сегментах А+В), что стало рекордом за всю историю работы подразделения.

Фото: Nokian Tyres