Nissan продлил простой на российском заводе до октября

Компания Nissan не возобновит работу завода в Санкт-Петербурге как минимум до начала октября 2022 года. Такое решение было принято на ежегодном собрании японской компании и обусловлено ситуацией вокруг Украины и введенными против России санкциями. «Мы считаем, что эта ситуация может стать более серьезной и затяжной», – заявил генеральный директор Макото Учиду. В российском офисе Nissan порталу Autonews.ru комментариев не предоставили.

Напомним, завод Nissan в Санкт-Петербурге с 14 марта приостановил работу в связи с перебоями поставок комплектующих. На этом предприятии выпускаются кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail и Murano. На сегодняшний день численность сотрудников завода составляет около 2000 человек. Кроме того, кроссовер Nissan Terrano, который выпускался на мощностях московского завода «Рено Россия», после ухода Renault из нашей страны больше выпускаться не будет. В настоящее время дилеры распродают остатки автомобилей этой модели, созданной на базе Duster первого поколения. Ранее компания Nissan также приостановила поставки в Россию внедорожника Nissan Pathfinder нового поколения, который поступил в продажу в середине февраля 2022 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2022 года российские дилеры Nissan реализовали 12165 автомобилей, что на 43% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером Nissan на российском рынке является кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи снизились на 35% и составили 5342 штук. Второе место занимает Nissan X-Trail с показателем 4532 реализованные машины, что на 38% ниже показателя годичной давности. В результате обе модели вошли в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Что касается цен на новые легковые автомобили Nissan - их можно посмотреть на сайте «Цена авто».

Фото: Nissan