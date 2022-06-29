В России повысят госпошлину за тюнинг автомобиля

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение с 1 января 2023 года государственной пошлины за тюнинг автомобиля.

Закон устанавливает госпошлину в размере 1000 рублей за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства, то есть тюнинг. Раньше такое разрешение можно было получить бесплатно, пишет агентство «РИА Новости». Одновременно с 800 до 1500 рублей повышается размер госпошлины за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства после тюнинга требованиям безопасности.

Подразделениями МВД России ежегодно выдается (продлевается) порядка 235-240 тыс. разрешений на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства и свыше 220 тыс. свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.

Сейчас все изменения, которые вносятся в конструкцию автомобиля, должны проходить проверку соответствия требованиям безопасности, говорит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Изменением конструкции автомобиля, по его словам, в частности, считается установка деталей, не предусмотренных изготовителем. Например, это может быть установка газобаллонного оборудования или замена галогеновых фар ксеноновыми.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», правительство скорректировало правила регистрации транспортных средств в подразделениях Госавтоинспекции. Согласно постановлению кабмина, владелец транспортного средства или его представитель должны подать в регистрационное подразделение ГИБДД заявление и документы в течение 10 дней со дня покупки машины, выпуска автомобиля в обращение при изготовлении его для собственного пользования или со дня временного ввоза автомобиля на территорию России на срок более года. Также в постановлении уточнили порядок присвоения государственного регистрационного номера «Транзит» при оформлении регистрационных документов на транспортные средства. Речь идет о машинах, которые перегоняют за пределы России к месту продажи или к конечному производителю. При этом имеют в виду автомобили, которые продает компания или ИП, ведущие торговую деятельность. Государственный регистрационный знак «Транзит» выдается на срок 30 дней. Ранее транзитные номера выдавались на транспортные средства, вывозимые за пределы РФ, либо при перегоне машины к производителям, устанавливающим на них надстройки.

По данным агентства «АВТОСТАТ», на территории Российской Федерации числится 45,5 млн легковых автомобилей (по состоянию на 1 января 2022 года). Это составляет 76,3% от общего количества транспортных средств (59,6 млн шт.). Таким образом, на каждую тысячу россиян приходится 318 легковых машин, зарегистрированных в нашей стране на 1 января 2022 года.

Фото: packline-roofbox.com