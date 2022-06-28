В России сертифицирован электрический грузовичок Kangaroo

Электрический грузовик Kangaroo Electro прошел сертификацию в Россию. ОТТС выдан на модель в четырех модификациях, однако действует он пока только на 150 машин. Производство новинки налажено в Калужской области, пишет портал «Китайские автомобили».

Согласно данным из ОТТС, речь идет о модели J2-P, за основу которой взяты транспортные средства компании Qingzhou Runhorse Holding. Это четырехколесный одноместный грузовичок на электрической тяге. Его размеры 3600 x 1345 x 1765 мм, колесная база – 2375 мм.

Двигатель расположен поперечно над задней осью, при этом покупателям будет предложен выбор из двух моторов – на 5,4 или 6,8 л.с. Литиевая батарея емкостью 105 или 206 ампер-часов позволяет проехать на одном заряде 80 или 170 км. По данным производителя, быстрая зарядка от розетки 220 вольт до 80% занимает 4,5 часа, до 100% – до 6 часов. На крыше фургона также может быть смонтирована солнечная батарея. В оснащение Kangaroo Electro, помимо прочего, входят кондиционер, отопитель, холодильная установка.

Технически допустимая максимальная нагрузка – 1025 кг, то есть в принципе в J2-P можно будет загрузить 398-475 кг груза в зависимости от версии. Автомобиль сертифицирован в виде шасси и фургона объемом 2 куб.м., с открытой бортовой платформой с размерами 1635 x 1050 мм и рефрижератором. По данным производителя, стоимость таких версий составляет от 1,06 до 1,72 млн рублей. Гарантия – три года без ограничения пробега и пять лет на батарею.

Фото: Kangaroo Electro