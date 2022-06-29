Рынок люксовых автомобилей с пробегом в мае упал на 5%

Продажи подержанных автомобилей сегмента Luxury в мае 2022 года сократились на 5% и по сравнению с апрелем (когда данный сегмент упал сразу на 26%) - небольшое улучшение ситуации на рынке вполне очевидно, констатируют эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт». Так, за май россияне приобрели 162 люксовых автомобиля с пробегом.

Почти 48% от этого количества пришлось на марку Bentley, что составляет 77 машин. Намного меньше было куплено б/у суперкаров британского Rolls-Royce (28 шт.) и итальянского бренда Maserati (22 шт.). Кроме этого, за месяц поменяли своих владельцев еще 15 подержанных Ferrari, 12 Lamborghini, 7 Aston Martin и 1 – Aurus.

Лидерство среди люксовых моделей с пробегом по итогам мая принадлежит Bentley Continental GT, результат которого составил 37 экземпляров. Второе и третье место заняли также представители линейки Bentley - Bentayga (21 шт.) и Continental Flying Spur (12 шт.). В пятерку лидеров вошли также Maserati Levante и Rolls-Royce Phantom – обе модели разошлись тиражом по 8 экземпляров.

Что касается итогов пяти месяцев, то за январь-май 2022 года своих владельцев в России поменяли 824 люксовых автомобиля с пробегом. И это на 16,1% больше, чем год назад.

Напомним, что ранее эксперты агентства «АВТОСТАТ» сообщали о положении дел в мае на рынке новых люксовых автомобилей.

Фото: AVITO