Число китайских дилеров может увеличиться в 1,5 раза

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 апреля 2022 года в России насчитывалось 733 официальных автомобильных дилера китайских брендов. Правда, не все из них активно ведут свою деятельность. Мизерные объемы продаж и фактически лишь формальное присутствие у таких брендов, как Lifan (18 дилеров), Brilliance (23 дилера), GAC (18 дилеров), Zotye (5 дилеров).

В тоже время, самым массовым китайским брендом по размеру дилерской сети является компания Chery, у которой 142 дилера. Кроме того, на начало апреля 50 компаний получило дилерство премиального суббренда Exeed. На втором месте среди «китайцев» по числу дилеров - Haval, у которого по стране размещено 117 дилерских центов. На третьем - Geely (99 дилеров). В России также присутствуют 86 дилеров Changan, 77 дилеров FAW, 55 дилеров JAC, и 43 дилера DongFeng.

С учетом заморозки производства и поставок автомобилей, а также потенциального ухода с российского рынка ряда европейских, американских и азиатских марок, в последние месяцы многие из дилерских холдингов «кинулись» получать дилерство китайских брендов. По словам директора агентства «АВТОСТАТ» Сергея Целикова, «если текущий тренд сохранится, то к концу года число дилеров китайских марок может вырасти до 1000». Но вот хватит ли на всех автомобилей?

По мнению эксперта, руководство многих дилерских групп активно взялось за получение «китайского дилерства» фактически от безысходности. Содержать пустые салоны нет никакого экономического смысла, их надо чем-то заполнять. Поступление новых автомобилей, хоть и в минимальных количествах, сейчас идет лишь у китайских и отечественных брендов. Но, несмотря на взрывной рост рыночной доли, в абсолютном выражении продажи китайских автомобилей падают. Поэтому заработать на продажах и обслуживании этих машин дилерам в ближайшее время вряд ли удастся. Для многих «новоиспечённых» дилеров в лучшем случае это окажется «вложением в дальнее будущее», в худшем - «убыточной инвестицией», заключает эксперт.

Во сколько обходится содержание китайского автомобиля (и не только китайского) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: EXEED