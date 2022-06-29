Bentley Continental GT получил модификацию Mulliner W12

Компания Bentley представила купе Continental GT в новой модификации Mulliner W12, который уже доступен к заказу. Поставки автомобилей клиентам должны начаться во второй половине 2022 года.
Как пишет «Коммерсант», купе оснащается 6-литровым турбомотором W12 и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая была перенастроена для ускорения переключения передач, имеет электронноуправляемую блокировку заднего дифференциала и полноуправляемое шасси. Новинка также отличается иными настройками адаптивной подвески и активных стабилизаторов в режиме Sport, карбон-керамическими тормозами в базовом оснащении и особым оформлением кузова и салона.
Автомобиль получил решетку радиатора Double Diamond, темный декор кузова, накладки на пороги с логотипами Mulliner, а также восемь различных трехцветных комбинаций отделки салона, включающих в себя разные цвета кожи и нити, и 88 видов шпона рояльного дерева. Также исполнение Mulliner W12 отличается особой графикой цифровой панели приборов.
Фото: Bentley