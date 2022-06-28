СП «Кнорр-Бремзе Кама» полностью перешло под контроль КАМАЗа

Германская промышленная группа Knorr-Bremse AG вышла из капитала совместного предприятия «Кнорр-Бремзе Кама». До сих пор доля зарубежного инвестора в обществе составляла 50%, но теперь в базе данных налоговой инспекции отражается единственный владелец ПАО «КАМАЗ». Одновременно КАМАЗ стал единственным собственником компании «КАМАЗ тормозные системы», оперативное управление которой осуществляет гендиректор «Кнорр-Бремзе Кама» Манфред Киндерманн, пишет корпоративное издание «Вести КАМАЗа».

Условия сделки с германским партнером на КАМАЗе не комментируют, однако, как пояснил руководитель пресс-службы предприятия Олег Афанасьев, изменения в составе учредителей не повлияют на работу производства. «Предприятие продолжает свою производственную деятельность благодаря высокой локализации продукции и намерено далее развивать продуктовую линейку для грузовиков ПАО «КАМАЗ», – заявил он.

Напомним, начало истории «Кнорр-Бремзе Кама», специализирующегося на выпуске тормозных систем, было положено в декабре 2007 года подписанием соглашения о создании в Набережных Челнах совместного предприятия. Производство барабанных тормозов для КАМАЗа было запущено 1 июля 2008 года, с тех пор освоена вся номенклатура этой продукции для автомобилей «КАМАЗ». Кроме того, освоено производство гасителей крутильных колебаний, ручных регулировочных рычагов, пневмогидроусилителей, главных цилиндров и осушителей воздуха.

Для справки, Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH – одно из основных подразделений известной компании Knorr-Bremse AG (АО «Кнорр-Бремзе»), мирового лидера среди поставщиков тормозных систем и систем управления для ведущих производителей транспортных средств, ведущего инновационного разработчика прогрессивных электронных и пневматических систем. Офис подразделения находится в городе Мюнхен, столице германской земли Бавария. Группа «Кнорр-Бремзе» – давний партнер и поставщик КАМАЗа, компания сделала серьёзные инвестиции в адаптацию своего тормозного оборудования к российским требованиям.

Фото: КАМАЗ