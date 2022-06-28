Michelin передаст деятельность в России локальному менеджменту

Группа Michelin приняла решение о передаче деятельности в России локальному менеджменту и работает над поиском лучшего решения для своих сотрудников. После приостановки производственной деятельности в России с 15 марта 2022 года Группа Michelin заявила об отсутствии технических возможностей для ее возобновления, в частности, ввиду логистических сложностей в текущем неустойчивом и неопределенном контексте.

Как сообщает пресс-служба Michelin, компания вынуждена запланировать передачу всей своей деятельности в России до конца 2022 года и изучает возможность передачи производственных и коммерческих активов нынешнему локальному менеджменту. Новая организация не будет связана со структурой и маркой Michelin.

В Восточно-Европейском регионе компания Michelin представлена с 1997 года. В 2004 году был открыт завод Michelin по производству легковых шин в деревне Давыдово (Орехово-Зуевский район, Московская область). Штат Мишлен Россия составляет около 1000 человек, из которых 750 – сотрудники производственной площадки в Давыдово. Производственная мощность завода 1,5-2 млн шин для легковых автомобилей. На продажи Мишлен Россия приходится 2% от общих продаж Группы и 1% от общего производства легковых шин Группы.

В финансовом плане текущий балансовый риск Группы Michelin в рамках этого проекта составляет около 250 млн евро. Реализация данного проекта приведет к деконсолидации активов Группы, однако, не повлияет на целевые финансовые ориентиры текущего года.

Фото: Michelin