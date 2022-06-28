Россиян предложили лишать водительских прав при ряде заболеваний

Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому ГИБДД сможет лишать водительских прав в случае ухудшения состояния здоровья. Сейчас водители проходят медицинское освидетельствование раз в 10 лет, однако за это время с человеком может случиться что угодно. До сих пор Минздрав и МВД не обменивались данными, но такой механизм может появиться с 2023 года, пишет газета «Известия».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, будут продлены автоматически на три года. Соответствующее постановление утвердило правительства РФ. Решение касается около 5 млн водительских удостоверений. Помимо водительских удостоверений, постановление распространяется на диагностические карты. Для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов, действие таких карт будет продлено на 12 месяцев. По предварительным оценкам, мера затронет около 600 организаций. Как отмечается, решение позволит снизить нагрузку на граждан, предпринимателей и организации, сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур, что крайне важно в сложившейся экономической ситуации.

По данным агентства «АВТОСТАТ», на территории Российской Федерации числится 45,5 млн легковых автомобилей (по состоянию на 1 января 2022 года). Это составляет 76,3% от общего количества транспортных средств (59,6 млн шт.). Таким образом, на каждую тысячу россиян приходится 318 легковых машин.