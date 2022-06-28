BMW открыл в Китае завод по выпуску электромобилей

Компания BMW официально запустила производство электромобилей на новом заводе в Китае, инвестиции в который составили 15 млрд юаней (2,24 млрд долларов). Предприятие Lydia стало третьим для баварского автопроизводителя в этой стране, оно расположено в городе Шэньян провинции Ляонин, пишет агентство «Финмаркет».

Новый завод позволит BMW с этого года увеличить производственные мощности в КНР до 830 тыс. автомобилей в год с нынешних 700 тысяч. Первой моделью, которая будет выпускаться на Lydia, станет седан i3 стоимостью от 52 тыс. долларов. К следующему году BMW планирует начать производство 13 моделей для китайского рынка.

Компания будет управлять заводом вместе с местным партнером Brilliance China Automotive Holdings Ltd. Предприятие будет играть важную роль в ускорении трансформации компании в производителя электромобилей, заявил президент и главный исполнительный директор BMW в Китае Йохен Голлер. На долю Китая приходится около 40% продаж BMW. В январе-мае продажи BMW Brilliance Automotive снизились на 16% до 252 тыс. машин.

Фото: BMW