В Китае начались продажи компактвэна вдвое дешевле LADA Largus

В Китае начались продажи компактвэна Wuling Jiachen, который разработан усилиями китайского концерна SAIC и американского гиганта General Motors. Цены на новинку начинаются от 68,8 тыс. юаней (568 тыс. рублей по текущему курсу), что вдвое ниже стоимости универсала LADA Largus (от 1 млн 378 тыс. 900 рублей). Как пишет портал Motor.ru, 4,8-метровый трехрядный компактвэн Wuling Jiachen базируется на переднеприводной платформе с поперечным расположением двигателя, спереди подвеска типа McPherson, сзади – полузависимая балка.

У богатых комплектаций с турбомотором объемом 1,45 л (147 л.с., 250 Нм) и вариатором есть мультимедиасистема с 10,25-дюймовым тачскрином, перфорированные передние сиденья с электрорегулировками и двухцветный салон с россыпью USB-разъёмов. Всем Wuling Jiachen положены раздельные кресла на втором ряду, а альтернативы однозонному климат-контролю нет. С точки зрения пространства салона китайский компактвэн превосходит российский Largus: этому способствует колесная база 2760 мм, широкий (1820 мм) и высокий (1760 мм) кузов. Полезный объем двухместного салона со сложенными креслами – 1177 литров. Сиденья второго ряда можно сдвигать продольно на 120 мм. На демонстрационных четырехместных машинах Wuling даже изобразил отделку «под дерево» в яхтенном стиле и многоярусный багажный отсек, но в продажу такие модификации пока не поступят.